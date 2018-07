Die TV-Traumhochzeit des Jahres steht bevor! Am 15. August können sich Fans der Serie Alles was zählt nicht nur auf die 3.000. Folge des RTL-Kults freuen: In der Jubiläumsfolge entschließen sich Jenny Steinkamp und Deniz Öztürk dazu, ihre Beziehungsachterbahn mit dem Bund der Ehe zu besiegeln. Wie gigantisch das Brautpaar seinen Tag feiern wird, wird sich noch zeigen. Aber wie sich die Darsteller Kaja Schmidt-Tychsen (37) und Igor Dolgatschew (34) ihre privaten Zeremonien vorstellen, verraten sie schon jetzt!

Im Interview mit RTL plaudert Kaja nur allzu gerne aus dem Wedding-Nähkästchen. Sie hat bereits Ehemann und Kind und eine klare Vorstellung von einem solchen Anlass: "Die Hochzeit müsste groß sein, mit ganz vielen tollen Leuten und ich kenne sehr viele tolle Leute." Klingt ganz so, als habe sie ihren Treueschwur bisher nur in einem kleinen Rahmen gefeiert. Als hypothetische Braut würde sie aber am liebsten leger und barfuß feiern – sie mag es unkonventionell und kann auf Pompöses getrost verzichten.

Ihr On-Screen-Partner sieht das Ganze ähnlich. Abgesehen von einer Open-Air-Location und im besten Falle gutem Wetter, sind seine Wünsche eher emotionaler Natur. "An sich ist es mir völlig egal, wichtig ist nur, dass die Frau, die ich heirate, für immer ist." Auch der Fernsehstar hat bereits eine potenzielle Ehefrau: seine Freundin Jessy.

MG RTL D / Ruprecht Stempell Kaja Schmidt-Tychsen und Igor Dolgatschew als Jenny Steinkamp und Deniz Öztürk

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

Instagram / igordolgatschew Igor Dolgatschew, Schauspieler

