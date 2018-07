Er hat großen Eindruck bei der Bachelorette hinterlassen – und wurde dafür auch belohnt! Die Rede ist von Masterabsolvent Jorgo Alatsas. Er beschenkte Rosenkavalierin Nadine Klein bereits beim ersten Treffen nicht nur mit einer hölzernen Wanduhr, sondern sang ihr außerdem ein Ständchen vor. Das Ende vom Lied: die allererste Schnittblume des Abends und damit auch der diesjährigen Staffel. Darüber ist der Charmeur noch immer richtig sprachlos!

Kurz nach der Ausstrahlung der ersten Folge der Kuppelshow lässt Jorgo seine ersten gemeinsamen Momente mit Nadine auf Instagram Revue passieren. "Unfassbar! Ich fange jetzt erst richtig an zu realisieren, wie überragend unsere erste Begegnung war, liebe Nadine", schwelgt der 30-Jährige in süßen Erinnerungen. Auch die Lady in Weiß war von dem Aufeinandertreffen sichtlich angetan: Die Brünette konnte in der Auftaktfolge gar nicht anders, als von Jorgos Offenheit zu schwärmen.

"Lass uns die Zeit genießen und emotionale Höhenflüge erreichen", macht der leidenschaftliche Sänger seiner Angebeteten unter dem gemeinsamen Schnappschuss den Hof. Ob die beiden bald wohl wirklich auf Wolke sieben schweben?

MG RTL D Nadine Klein als Bachelorette 2018

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Jorgo

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette 2018

