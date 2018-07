Am Sonntag ruft Guido Maria Kretschmer (53) wieder zum Klamotten-Kampf der Stars auf: Für die neueste Folge von Promi Shopping Queen hat sich der Designer das Motto "Ob Knallfarben, Pastell oder Mustermix - Sei der Hingucker in den aktuellen Farbtrends" ausgedacht und die drei Show-Teilnehmer sind schon ganz heiß auf ihren Run durch die Kaufhäuser. Neben Influencer Riccardo Simonetti liefern sich besonders die Models Shermine Shahrivar (35) und Lilly Becker (42) ein verbissenes Battle: Gilt Lillys Konkurrentin also auch ihr Stinkefinger?

Im "Shopping Queen"-Wettstreit geben die VIPs alles – und vergessen gelegentlich ihre guten Manieren. Während Riccardo und Shermine beim TV-Experiment bereits auf dem ersten Platz landeten, ist es für Lilly eine Premiere. Der Siegeswillen der 42-Jährigen ist daher umso größer – sie will die Konkurrenz um jeden Preis schlagen. "Ich bin ehrgeizig, ich will natürlich gerne gewinnen! Aber jetzt haben die beiden schon einmal gewonnen, also muss ich auch die Krone haben!", fiebert Lilly dem Startschuss entgegen und packt sogar den Mittelfinger aus!

Ob es zu einem richtigen Bitchfight zwischen den zwei Schönheiten kommt? Vermutlich eher nicht! Shermine und Lilly kennen sich schon lange und fahren nur (weitestgehend) spaßeshalber die Krallen aus. "Wenn du was Gemeines sagst, sage ich was Gemeines zurück. Ich habe Temperament, ich bin eine temperamentvolle Frau", warnt die gebürtige Niederländerin ihre Freundin Shermine. Wer wird sich wohl den Sieg holen? Was meint ihr? Stimmt ab!

MG RTL D / Andreas Friese Lilly Becker, "Promi Shopping Queen"-Folge im Juli 2018

Getty Images / Florian Ebener Shermine Sharivar und Lilly Becker in Düsseldorf 2016

Getty Images / Andreas Rentz Shermine Sharivar und Lilly Becker, Models

