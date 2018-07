Dieses Mama-Sohn-Gespann genießt die Sommer-Sonne! Sarah Lombardi (25) hat momentan allen Grund zum Strahlen. Nicht nur, dass ihr erstes Album in ihrer Muttersprache Deutsch in den vergangenen Wochen zu einem großen Erfolg geworden ist – rund anderthalb Jahre nach der schmutzigen Trennung von Noch-Mann Pietro Lombardi (26) ist die Sängerin auch endlich wieder richtig verliebt! Während sie mit Roberto, wie der neue Mann an ihrer Seite heißt, aktuell ihr Liebesglück genießt, nimmt sich die Mama des kleinen Alessio (3) natürlich auch immer wieder Zeit für ihren Sohn. Bei einem gemeinsamen Picknick entsteht jetzt dieser süße Schnappschuss der beiden!

Sarah und ihr kleiner Mann sind einfach ein echtes Dream-Team – das beweist ein aktuelles Bild auf der Instagram-Seite der Brünetten. Auf dem sieht man Sarah und Alessio, wie sie auf einer Decke die Sonne genießen, während der Dreijährige seine Mama mit sichtlich leckeren Snacks füttert. Ganz nebenbei stiehlt er Sarah auf ihrer eigenen Social-Media-Seite damit absolut die Show.

In den Kommentaren unter dem niedlichen Post ist nämlich nur er Thema. Zum einen staunen die Nutzer darüber, wie groß der Racker mittlerweile schon geworden ist und zum anderen wird heißt diskutiert, wem Alessio ähnlicher sieht. Die Tendenz ist eindeutig: Von der Seite seien eindeutig Papa Pietros Gene in dem Gesicht des Kleinkindes zu erkennen.

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im Heide Park 2018

Anzeige

Instagram/_pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

Anzeige

Wem sieht Alessio ähnlicher? Sarah! Pietro! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de