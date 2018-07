Sarah Lombardi (25) wird zur echten Löwen-Mama! Am Donnerstag besuchte die Sängerin zusammen mit ihrem Sohn Alessio (3) ein Freibad. Kaum angekommen passierte dem Kleinen allerdings ein Malheur: Er machte sich in die Hose. Für die 25-Jährige eigentlich kein Problem – wären da nicht die anderen Badegäste gewesen, die das Ganze gebannt verfolgten und sich fiese Kommentare nicht verkneifen konnten. In ihrer Instagram-Story reagierte die Musikerin nun mit einer klaren Ansage: "Ich meine, es ist ein Kind. So was passiert nicht nur uns. Das kann auch jedem anderen passieren. Und ich schäme mich dafür auch nicht und hoffe, dass die Betroffenen sich einfach angesprochen fühlen und das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr nachdenken."

