Alessio Lombardi (2) ist aktuell viel unterwegs! Der gemeinsame Sohn des Noch-Ehepaares Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) tourt mit seiner berühmten Mama in den letzten Tagen durch Deutschland. Die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte brachte mit "Genau hier" gerade ihre erste deutsche Solosingle heraus und hat daher einen stressigen Zeitplan. Wann immer es geht, nimmt sie auch ihren Sohnemann zu den Terminen mit. Ein aktueller Social-Media-Schnappschuss zeigt nun, dass der Kleine bei all dem Stress jede freie Minute zum Schlummern nutzt.

Gemeinsam mit seiner berühmten Mama erlebt Alessio gerade ein Abenteuer nach dem anderen. Obwohl der Promispross laut seiner Sarah noch nicht so viel von dem Trubel mitbekommt, genießt er auch die Zweisamkeit mit seiner Mutter. In ihrer Instagram-Story teilt die 25-Jährige nun einen Schnappschuss aus dem Flugzeug, auf dem ihr Sohnemann friedlich auf ihrer Brust schläft. "Das Wichtigste in meinem Leben bist und bleibst immer du. Wir sind das beste Team der Welt", macht die Sängerin ihrem Kind eine süße Liebeserklärung.

Aber nicht nur Alessio genießt diese ruhigen Momente. In einem Promiflash-Interview verriet Mama Sarah nämlich vor Kurzem, dass ihr Kind ein ganz schöner Wirbelwind ist: "Alessio ist einfach ein Energiebündel. Er hat so viel Energie und so viel Temperament. Da kann man nicht Augen genug haben, weil der immer etwas anstellt!"

P.Hoffmann/WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im Heide Park 2018

Facebook / Sarah Lombardi Alessio und Sarah Lombardi im Disneyland Paris

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

