Jetzt wird dann also doch endlich geheiratet! Schon seit zwei Jahren sind Baywatch-Star David Hasselhoff (66) und das britische Model Hayley Roberts nun schon verlobt, auf die Hochzeit warteten die Fans bisher allerdings vergeblich. Doch wie der Schauspieler jetzt überraschend verriet, hat das Warten bald ein Ende. Denn die zwei Turteltauben wollen nicht, wie bisher angenommen, bis September warten, sondern sich noch diesen Monat das Jawort geben! Praktisch, dass David seinen Ehering da bereits trägt!

Einer Reporterin von Entertainment Tonight fiel das verräterische Schmuckstück an der Hand des Sängers auf. Wie der 66-Jährige verriet, hat der Ring für ihn eine ganz besondere Bedeutung: "Er gehörte meinen Eltern und ich trage ihn als Glücksbringer und zum Gedenken." Anscheinend aber nicht der einzige Grund, warum das schlichte Goldstück bereits seinen Finger ziert: "Ich dachte, das ist schön, dann brauche ich nicht losgehen und einen anderen Ring kaufen. Ich behalte einfach den hier!"

Trotz des praktischen Aspekts des Rings soll die Hochzeit alles andere als pragmatisch sein. Wie The Hoff weiter ausplauderte, wollen er und Hayley sich ganz romantisch in Italien trauen. Die Hochzeit solle am 31. Juli nur im Kreise der Familie in einem kleinen Dorf in Apulien stattfinden. Von dort ginge es dann weiter in die Flitterwochen: "Dann fliegen wir auf die Malediven, wo wir zwei Wochen lang abtauchen werden", erklärte David abschließend.

Frederick M. Brown/Getty Images Hayley Roberts und David Hasselhoff

Frederick M. Brown/Getty Images David Hasselhoff und Hayley Roberts

Jesse Grant/Getty Images Hayley Roberts und David Hasselhoff bei der Filmpremiere von "Black Panther"

