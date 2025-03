David Hasselhoffs Ex-Frau Pamela Bach wurde tot aufgefunden

Es gibt traurige Nachrichten aus den USA: Pamela Bach, die Ex-Frau von David Hasselhoff (72), ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Die Schauspielerin wurde am vergangenen Mittwoch von ihrer Familie leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Wie unter anderem TMZ berichtet, konnte ein natürlicher Tod ausgeschlossen werden – es wird davon ausgegangen, dass die gebürtig aus Oklahoma Stammende Suizid begangen hat.

Von Quellen bei der Strafverfolgung will das Magazin folgende Details zu dem Tod des Baywatch-Stars erfahren haben: Da Familienmitglieder länger nichts mehr von Pamela gehört hatten, fuhren sie zu ihrem Anwesen, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei fanden sie die zweifache Mutter nur noch leblos auf.

Von 1998 bis 2006 war Pamela die Frau an der Seite des Hollywoodstars. Gemeinsam bekamen sie zwei Töchter – ihre Ehe endete jedoch in einem Rosenkrieg. Ihr Debüt als Schauspielerin gab sie bereits im Jahr 1983. Neben ihrer Rolle im Quotenhit "Baywatch" spielte die Verstorbene auch noch in vielen weiteren großen TV- und Kinohits wie "The Young and the Restless", "The Fall Guy" und "Knight Rider".

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Bach, Ex-Frau von David Hasselhoff

Anzeige Anzeige

Getty Images David Hasselhoff mit seinen Töchtern Taylor Ann (l.) und Hayley, April 2017

Anzeige Anzeige