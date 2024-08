Fans gratulieren David Hasselhoff zur neuen Rolle als Opa

David Hasselhoff (72) ist seit wenigen Tagen stolzer Großvater! Die frohe Botschaft verkündete der Schauspieler mit einem rührenden Schnappschuss auf Instagram, auf dem er seine neugeborene Enkelin London in den Armen hält. Seine Fans sind wegen des Beitrags ganz aus dem Häuschen – sie übersäen den "Looking for Freedom"-Interpreten mit zahlreichen Gratulationen und herzlichen Nachrichten. "Herzlichen Glückwunsch, David! Dein Enkelkind hat den coolsten Großvater aller Zeiten, The Hoff", "Juhu, herzlichen Glückwunsch, dass du Großvater geworden bist. Ich freue mich für dich und deine Familie über dein neues Familienmitglied" und "Wow, vom Zuschauen in 'Knight Rider' bis zum Erleben, wie du Großvater wirst. Herzlichen Glückwunsch", lauten beispielsweise drei User-Kommentare.

Das Gefühl, Großvater zu sein, hatte David bisher nicht kennengelernt – doch dafür weiß er ganz genau, wie es ist, Vater zu sein. Neben seiner Tochter Taylor Ann (34), die ihm nun sein erstes Enkelkind schenkte, hat der Baywatch-Star eine weitere Tochter namens Hayley Hasselhoff (31). Zu beiden hat er eine gute Beziehung. Taylor durfte der Filmstar im vergangenen Jahr sogar eine ganz besondere Ehre erweisen: Bei ihrer Hochzeit im Februar 2023 führte er sie zum Song "Bittersweet Symphony" zum Altar. "Taylor Ann hat noch nie so schön ausgesehen wie bei ihrer Hochzeit. Sie hat mich umgehauen", schwärmte David nach der Hochzeit im Interview mit Hello!.

Auch seiner Tochter Hayley ist der Familienvater stets eine Unterstützung im Leben. Die Blondine ist seit mehreren Jahren als Model und Body-Aktivistin erfolgreich. 2021 zierte sie als erstes Curvy-Model des Covers des Playboys. Mit diesem Schritt wollte die Beauty vor allem eine Sache zum Ausdruck bringen, wie sie gegenüber Bild berichtete. "Alle Frauen sollen sehen, dass sie erwünscht sind und jedes Recht haben, ihren Körper zu feiern – egal mit welcher Form oder Größe." Ihren Erfolg feierte damals auch ihr Papa. "Er sagt, es sei ein großartiger Schritt in die richtige Richtung", erklärte sie.

Instagram / davidhasselhoff David Hasselhoff und sein Enkelkind

Getty Images David Hasselhoff und seine Töchter Hayley und Taylor Ann

