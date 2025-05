Nach Ex Pamelas Tod: David Hasselhoff hat Gesundheitskrise

David Hasselhoff (72) sorgt für große Sorgen bei seinen Fans: Der legendäre Baywatch-Star wurde am Montag sichtlich geschwächt in einem Rollstuhl durch die Flughäfen von Cancun und Los Angeles geschoben – und das nur wenige Wochen nach dem tragischen Tod seiner Ex-Frau Pamela (57) Bach. Bei seiner Rückkehr in die USA musste David sich stark auf seine jetzige Frau Hayley Roberts (45) stützen. Während er versuchte, gute Laune zu verbreiten, posierte und winkte er den Fotografen an der Seite seiner 27 Jahre jüngeren Ehefrau. Die Aufnahmen, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen einen sichtlich gezeichneten Schauspieler. Auf die besorgten Nachfragen von Reportern erklärte der Hollywood-Veteran, er stehe kurz vor einer Knieoperation.

Insider aus dem Umfeld des Stars berichten, dass Davids Gesundheitszustand immer weiter abnehme und sein jahrelanger Alkoholkonsum nun seine Spuren hinterlasse. "David ist nur noch ein Schatten seiner selbst und lebt auf geliehener Zeit", erklärte eine ihm nahestehende Quelle gegenüber dem Magazin. Besonders die Zeit nach der Scheidung von Pamela sei für ihn schwierig gewesen, was auch seine Tochter Taylor unfreiwillig öffentlich gemacht hatte: 2007 tauchten Aufnahmen auf, die einen betrunkenen David zeigen. Die Sucht soll nach Angaben seiner zweiten Ehefrau Pamela ihre Ehe zerstört und die Familie zerrüttet haben – ein Thema, über das sich David in späteren Jahren reumütig zeigte.

Pamela, die Anfang März tot in ihrer Wohnung in Los Angeles aufgefunden wurde, berichtete einst gegenüber Daily Mail, wie sehr Davids Alkoholsucht das gemeinsame Leben beeinflusste. "Alle dachten, David sei der goldene Star in Badehose am Strand mit Pamela Anderson, aber der Alkohol hat sein Leben übernommen", erklärte die Schauspielerin und ergänzte: "Für mich war er der Mann, der im Schlafzimmer umkippte." Nach 16 Jahren Ehe reichte David 2006 die Scheidung ein. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

Getty Images David Hasselhoff mit seiner Frau Hayley Roberts, November 2022

Getty Images David Hasselhoff und Pamela Bach

