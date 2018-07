Selena Gomez (25) sammelt jetzt Traummann-Eigenschaften zum Abhaken! Die Sängerin macht im Moment wohl keine leichte Zeit durch. Nachdem sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder in ein Liebes-Auf-und-Ab mit Justin Bieber (24) stürzte, kann sie nun einen endgültigen Strich unter die Sache setzen. Schließlich ist ihr Ex-Lover seit Neustem überraschend mit Hailey Baldwin (21) verlobt. Nach dieser Nachricht scheint Selena sich jetzt auch anderweitig umzuschauen. Zumindest soll sich Sel eine kleine Liebesliste mit Voraussetzungen, die ihr Zukünftiger mitbringen muss, gebastelt haben – die auch ein ganz bestimmtes No-Go beinhaltet!

Wie eine Quelle gegenüber Hollywood Life verriet, habe Selena eine Menge aus ihren Ex-Beziehungen gelernt. So viel, dass sie mittlerweile ganz genau wisse, was sie will und vor allem was sie nicht will. Die Erwartungen an eine neue Romanze sind dementsprechend hoch: "Sie möchte jemanden, der schlau, lustig und natürlich süß ist." Außerdem solle er bestenfalls erfolgreich sein und ihren stressigen Zeitplan nachvollziehen können. Doch selbst wenn diese Anforderungen vollends erfüllt wären, gibt es noch ein absolutes K.-o.-Kriterium: "Wenn der Typ einen Instagram-Account voller Selfies hat, ist das ein No-Go!"

Ansonsten sei Sel aber nicht auf einen bestimmten Typ Mann versteift. "Sie versucht offen in Hinblick auf ihren neuen Partner zu bleiben!", so der Insider weiter. Ein kleines Bauchgefühl hat die "Wolves"-Interpretin aber dennoch: "Sie ist absolut wieder bereit für die Liebe und hat das Gefühl, dass ihr nächster Freund ein weiterer talentierter Mann wie ihre Ex-Freunde sein wird." Neben Justin Bieber gehört auch The Weeknd (28) zu den Verflossenen. Mit dem Sänger war Selena 2017 einige Monate lang liiert.

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Anzeige

Capo/Splash News Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Selena Gomez und The Weeknd bei der Harper's Bazaar Celebration

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de