Haben Menowin Fröhlich (30) und seine Senay ein zuckersüßes Geheimnis? Erst vor wenigen Tagen überraschten der DSDS-Star und die Brünette mit ihrem Liebes-Comeback. Vor neun Monaten hatten sich die Eltern eines gemeinsamen Sohnes getrennt – doch nun wollen sie sich und ihrer Beziehung noch eine Chance geben. Mit einem Social-Media-Post sorgten sie zuletzt sogar für wilde Spekulationen: Werden der Musiker und seine Liebste etwa heiraten? Die Antwort lieferte Menowin jetzt selbst – und gab sich ganz besonders geheimnisvoll!

Mit einer Instagram-Story richtet sich der 30-Jährige jetzt direkt an Promiflash. Konkrete Pläne für eine Hochzeit gäbe es allerdings noch nicht: "Sobald es so weit ist, geben wir Bescheid", betonte der Ex-Schützling von DSDS-Juryoberhaupt Dieter Bohlen (64). Doch das war noch nicht alles, denn: Menowin kündigt eine ganz andere Überraschung an! Schon bald wolle er das große Geheimnis lüften. Seine Fans dürften allerdings jetzt schon spekulieren: Erwarten der gebürtige Münchner und Senay etwa wieder Nachwuchs?

Erst vor wenigen Monaten hatte das Paar einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen, als Senay eine Fehlgeburt erlitt. Ob ihre Familie nach der schweren Zeit nun doch noch einmal wachsen wird und ihr Söhnchen Joel ein Geschwisterchen bekommt? Was auch immer auf die Turteltauben zukommen wird – Menowin ist sich sicher: Sie schaffen alles! In einem früheren Post wandte er sich mit süßen Worten direkt an seinen Schatz: "Egal wie hart, egal wie schwer. Unsere Liebe wird immer siegen".

Instagram / menowin_official Ex-DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich und Senay

Echt Familie – Das sind wir!, RTL II Menowin Fröhlich und seine Familie

Instagram / menowin87 Menowin Fröhlich

