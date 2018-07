Wer schon immer wissen wollte, was Klaudia Giez (21) eigentlich drunter trägt, kommt hier voll auf seine Kosten. Dass die ehemalige Kandidatin von Germany's next Topmodel oft intime Gedanken mit ihren Fans teilt, ist kein Geheimnis. Erst kürzlich hätte Klaudia mit K beinahe ihren Schlüpfer unter einem Sommerkleid vergessen. Woher ihre Follower das wissen? Sie hat es ihnen erzählt. Der Unterwäsche-Talk geht jetzt in die nächste Runde! Die Wahl-Berlinerin offenbarte: Sie trägt niemals BHs.

Büstenhalter wird man im Kleiderschrank des Models nicht finden! "Für alle, die fragen: Nein, ich trage nie einen BH, ich trage zwar Schlüppis, aber keine BHs", ließ Klaudia ihre Instagram-Community wissen. Die 21-Jährige fühle sich einfach wohl in ihrem Körper. Einen kleinen Wermutstropfen hatte die schöne Rothaarige dann aber doch: "Komisch ist nur, wenn Menschen darauf starren, aber sonst ist es echt angenehm."

Mit ihrer ehrlichen Ansicht sorgte die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin für Spannungen unter ihren Followern. "Ich finde es ekelhaft, wenn man überhaupt keinen BH trägt", wurde sich aufgeregt. Die positiven Meinungen überwogen allerdings deutlich. Kommentare wie "Ganz schön ehrlich, du hast so schöne Brüste, ich würde töten dafür" waren keine Seltenheit auf Klaudias Account.

klaudiagiez / Instagram Klaudia Giez

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

Hannes Magerstaedt / Getty Images Klaudia Giez bei der Red Summer Night Of Bunte

