Prinzessin Eugenie (28) und Prinzessin Beatrice (29) sind ein Herz und eine Seele! Die beiden Cousinen der Prinzenbrüder William (36) und Harry (33) verbindet nicht nur die Tatsache, dass sie Schwestern sind, sondern auch eine innige Freundschaft. Am 12. Oktober geben sich die Jüngere des schwesterlichen Duos und ihr Liebster Jack Brooksbank das Jawort. Dass ihre Sis an diesem großen Freudentag eine besondere Rolle spielen wird, dürfte eingefleischten Royal-Fans völlig klar sein: Beatrice wird vielleicht nicht nur Eugenies Brautjungfer, sondern sogar ihre Trauzeugin!

Im Herbst kommt die zweitälteste Tochter von Prinz Andrew (58) und Sarah Ferguson (58) unter die Haube. Gegenüber dem britischen Magazin Express mutmaßte Adelsexperte Richard Fitzwilliam über Prinzessin Beatrice. "Sie wäre sicherlich eine schöne Trauzeugin – so wie Pippa für Kate." Offiziell bestätigt ist diese Vermutung bislang noch nicht, aber nach und nach kommen immer mehr Details zur Hochzeit ans Tageslicht.

Die Prinzessin und der Londoner Nachtklubbesitzer werden in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor vor den Altar treten – ein Ort, der für zwei Royals in diesem Jahr bereits symbolträchtig geworden ist. Am 19. Mai schritt auch Herzogin Meghan (36) in dieser Kirche auf ihren Schatz Harry zu.

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Buckingham Palace

Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Beatrice beim Royal Ascot 2016

OWEN HUMPHREYS/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Hochzeit

