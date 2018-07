Ist Kailyn Lowry (26) schwanger? Die Teen Mom-Darstellerin hat bereits drei Kinder. Den letzten Nachwuchs, einen Sohn, bekam der Reality-Star erst vergangenes Jahr, doch mit dem Vater ihres kleinsten Sohnes, Chris Lopez, ist die Blondine nicht mehr zusammen – eigentlich! Mit einem bestimmten Tweet brachte die Dreifach-Mama die aktuellen Gerüchte selbst in Gang: Erwartet sie von ihrem Ex-Freund etwa ihr viertes Baby?

Der Auslöser für die Spekulationen war eine Anekdote aus ihrem Familienleben, die sie bei Twitter erzählte: Sie wollte mit ihren Kindern in den Park gehen, doch zu der Unternehmung kam es nicht. "Während wir uns fertig machten, bat ich meinen Sohn Isaac, mir eine Soda zu geben, weil mir auf einmal schlecht war. Also bringt er mir etwas zu trinken, ich schlürfe und plötzlich muss ich mich übergeben." Kailyn ist schlecht und sie muss kotzen? Für ihre Anhänger ein klares Indiz dafür, dass ihr Idol wieder in anderen Umständen ist. Als möglicher Vater kommt für die User nur Kailyns letzter Freund infrage, weil er in jüngster Zeit, laut The Hollywood Gossip oft versucht hatte, wieder Kontakt zu der Mutter seines Kindes aufzunehmen.

Die 26-Jährige hat sich noch nicht zu den Schwangerschaftsgerüchten geäußert. Bekannt ist nur, dass sie sich definitiv ein viertes Mal Nachwuchs wünscht: "Ich bin schon dabei, mich bei den Samenbanken umzuschauen", erklärte sie erst kürzlich. Ihr Wunschkandidat sollte groß, dunkelhaarig und gut aussehend sein.

Instagram / kaillowry "Teen Mom"-Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry "Teen Mom"

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren drei Söhnen

