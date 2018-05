Bekommt Kailyn Lowry (26) bald ihr viertes Kind? Die Teen Mom-Darstellerin brachte erst im vergangenen Jahr ihren dritten Sohn Lux zur Welt. Mit dem Vater ihres Kleinen, Chris Lopez, ist sie schon längst nicht mehr zusammen. Ihren Kinderwunsch will die junge Single-Mama aber dennoch nicht aufgeben: Sie sucht nach einem Vater für ihr viertes Baby – und zwar bei einer Samenbank!

In ihrem Podcast Coffee Convos with Kail Lowry and Lindsie Chrisley plauderte die 26-Jährige über ihre Familienplanung, die längst noch nicht abgeschlossen ist. Und offenbar setzt Kailyn ihre Idee, durch einen Samenspender schwanger zu werden, bereits in die Tat um: "Ich bin schon dabei, mich bei den Samenbanken umzuschauen." Außerdem hat der Realitystar eine ganz genaue Vorstellung, wie ihr zukünftiger unbekannter Baby-Daddy sein soll. "Groß, dunkelhaarig und gut aussehend. Vielleicht auch einen Doktortitel", beschrieb sie ihren Traumspender.

Für den TV-Star wäre es dann das vierte Kind vom vierten Mann. Neben Baby Lux hat Kailyn bereits den achtjährigen Isaac von Exfreund Jo Rivera und den vierjährigen Lincoln zusammen mit ihrem Exmann Javi Marroquin.

Instagram / kaillowry "Teen Mom"-Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihrem 3. Sohn Lux Russel am Times Square

Instagram / kaillowry "Teen Mom"-Star Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

