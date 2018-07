Es hat sich vorerst ausgeploppt! Vor gut drei Jahren trat Murat Akbulut in der TV-Show Die Höhle der Löwen auf. Der Erfinder der Popcorn-Maschine Popcornloop brauchte dringend Geld, da ihn sein Produzent betrogen hatte. Teleshopping-Queen Judith Williams (45) und Reiseunternehmer Vural Öger kauften sich damals bei dem ehemaligen Lkw-Fahrer ein: Sie verlangten für 80.000 Euro 35 Prozent Firmenanteile und pro verkauftem Produkt einen Euro. Doch nun musste Mr. Popcorn Insolvenz anmelden!

Gegenüber Bild erklärte Judith Williams: "Mit viel Herzblut habe ich Gründer Murat Akbulut in der Startphase beim Aufbau von Popcornloop unterstützt. Leider ist es dem Management nicht gelungen, die Erfolgsgeschichte von Popcornloop weiter zu schreiben." Am 17. Juli wurde am Nürnberger Amtsgericht nun das Insolvenzverfahren eröffnet, da immer mehr Unkosten das Unternehmen in finanzielle Engpässe brachten. Dennoch wolle man laut der Insolvenzverwalterin versuchen, Popcornloop zu retten.

Investor Öger zog sich bereits im Dezember 2015 aus der Gründer-Show zurück, da auch zwei seiner Reiseunternehmen Insolvenz anmelden mussten. Laut einem Bericht von Gründerszene habe er daher auch seine Anteile an Popcornloop auf eigenen Wunsch an Williams abgetreten. Seine Ex-DHDL-Kollegin hatte derweil bereits im Juni 2016 gemeinsam mit dem Medienmanager Georg Kofler (61) erneut Geld in die Firma ihres Schützlings investiert. Schon damals hatten sich die ersten Probleme abgezeichnet!

VOX/Bernd-Michael Maurer Frank Thelen, Jochen Schweizer, Judith Williams und Vural Öger bei "Die Höhle der Löwen"

VOX / Boris Breuer Frank Thelen, Jochen Schweizer, Judith Williams und Vural Öger

VOX / Bernd-Michael Maurer Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

