Könnte jetzt alles ganz schnell gehen? Erst Ende vergangenen Monats setzten sie den heißen Spekulationen ein Ende: Nick Jonas (25) gab mit einem Clip auf seinem Social-Media-Kanal bekannt, in Priyanka Chopra (36) seine neue Partnerin gefunden zu haben. Auch ein Besuch in Indien inklusive Familien-Kennenlernen haben die beiden bereits hinter sich gebracht. Jetzt wird gemunkelt, dass das verliebte Paar auch schon für den nächsten Beziehungs-Schritt bereit sei: Nick und die schöne Schauspielerin sollen planen, demnächst zusammenzuziehen!

Ein Insider plauderte nun gegenüber E! News interessante Beziehungsdetails aus – und demnach stehen alle Zeichen auf eine ganz schön feste Bindung: "Bei Priyanka und Nick ist alles noch immer sehr ernst. Sie habe eine gesunde Beziehung und sind ein wirklich gutes Paar." Nick wohne demnach mehr oder weniger schon in dem New Yorker Apartment der schönen Brünetten und verbringe viel Zeit mit seiner neuen Flamme. "Der nächste Schritt wäre es, dass er endgültig einzieht – und das ist bereits in der Diskussion!", so die Quelle weiter.

Erst kürzlich wurden die beiden Turteltauben bei einem Fahrradausflug gemeinsam mit Nicks Bruder Joe Jonas (28) und seiner Verlobten Sophie Turner (22) gesichtet. Seitdem sei Priyanka vollends in der Familie ihres Freundes aufgenommen: "Die vier lieben es miteinander abzuhängen. Priyanka passt wunderbar in die Jonas Familie", berichtete der Informant. Auch wenn das so klingen mag, als würden hier bald Nägel mit Köpfen gemacht werden, gäbe es in einer Sache aber keine Eile: "Alles läuft reibungslos zwischen den beiden ab, aber sie wollen dennoch nicht möglichst bald vor den Altar treten."

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra

Nicholas Hunt/ Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Mike Coppola/Getty Images for People.com Nick Jonas und Priyanka Chopra bei einer Gala in New York City 2017

