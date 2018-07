Diese Bilder machen Nicole "Snooki" Polizzi richtig froh. Der Jersey Shore-Star teilt gerne mal den einen oder anderen süßen Clip seiner beiden Kinder. Jetzt filmte die Reality-TV-Darstellerin den nächsten niedlichen Moment ihres Sohnemanns Lorenzo Dominic LaValle (5): Er durfte an einem Parcour trainieren, der der Show "Ninja Warrior" nachempfunden wurde. "Schaut euch meinen kleinen Ninja an. So eine stolze Mama", schrieb die 30-Jährige jetzt in ihrem Instagram-Post.

