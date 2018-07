Sie kann definitiv über sich selbst lachen! Daniela Katzenberger (31) gehört zu den lustigsten Ulknudeln Deutschlands. Der Reality-Star lässt seine Fans am laufenden Band an Alltagspannen teilhaben und amüsiert seine Community auch gerne mit witzigen Haar-Fails. Jetzt kramte die Kultblondine einen Schenkelklopfer aus ihrer Vergangenheit heraus – und der hat bestimmt nicht nur bei ihren Followern, sondern damals auch bei ihrem Lucas Cordalis (50) für Schnappatmung gesorgt!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete Daniela eine Frage- und Antwortrunde. Ein User fragte sie nach ihrem peinlichsten Erlebnis überhaupt. Da redete die Social-Media-Bekanntheit nicht lange um den heißen Brei herum und blickte auf den Anfang ihrer Beziehung mit ihrem Gatten zurück: "Als ich mit Lucas zusammengekommen bin, habe ich noch in Ludwigshafen gewohnt, in einer 60 Quadratmeter kleinen Wohnung ohne richtige Küche [...] und ohne Klotüre", begann ihre Anekdote.

Das dicke Ende sollte aber noch kommen: "Lucas und ich sind immer mexikanisch Essen gegangen. Den Rest könnt ihr euch denken", schürte sie die Vorstellung einer geplatzten Badezimmer-Bombe an. Wie sagt man so schön: Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers Instagram-Story

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

