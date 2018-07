Cardi B (25) verzichtet gerne auf Babysitter! Die Musikerin und Rapper Offset begrüßten erst vergangene Woche ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem schwebt die Neu-Mama im absoluten Baby-Himmel. Während sich andere junge Promi-Mütter nur zu gerne professionelle Unterstützung für die ersten Jahre des Nachwuchses holen, will die "Finesse"-Interpretin bei ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus auf fremde Hilfe verzichten. Cardi verriet jetzt, warum sie vorerst so gar keine Lust auf eine Nanny hat!

In einem Instagram-Video klärte die Brünette nun auf, dass sie die Mutterschaft ganz für sich alleine haben möchte: "Ich habe noch keine Nanny. Ich möchte lernen, wie man eine Mama ist." Doch nicht nur die Ausbildung zur Supermama steht bei dieser Entscheidung im Vordergrund. Ihre kleine Maus will Cardi nicht einfach so teilen: "Ich möchte jede einzelne Sekunde genießen, bis ich wieder anfange zu arbeiten. Ich möchte dabei keine zusätzliche helfende Hand!"

Sollte Cardi dann doch mal alles zu viel werden, hat die Hip-Hop-Prinzessin noch ein Ass im Ärmel: Auf ihre Familie kann sie sich nämlich voll und ganz verlassen: "Meine Mama wich nie von meiner Seite, nicht ein einziges Mal. Das ist ihr erstes Enkelkind. Das letzte Mal, dass sie ein Kind zur Welt brachte, ist 22 Jahre her. Also ist alles ganz neu für sie, genau so wie für mich!" Ebenfalls greife ihre Schwester ihr ordentlich unter die Arme und ihr Vater mache zahlreiche Besorgungen für sie, wann immer sie etwas benötige.

Instagram / premadonna87 Offset und Cardi B bei ihrer Baby-Shower im Juni 2018

Angela Weiss/AFP/Getty Images Cardi B vor dem Metropolitan Museum of Art in New York

Mike Coppola / Getty Images Cardi B, US-Rapperin

