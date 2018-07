Ist Offset wieder auf freiem Fuß? Erst am Freitag kursierten im Netz einige Vermutungen darüber, dass der Rapper wegen Waffenbesitzes verhaftet worden sei. Nun gab seine Verlobte Cardi B (25) ihren Fans Entwarnung: Ihr Liebster scheint schon längst wieder zu Hause bei Töchterchen Kulture und ihr zu sein. Angeblich soll der "Rap Saved Me"-Interpret bereits heute Morgen freigelassen worden sein.

Laut TMZ sei der 26-Jährige am Samstagmorgen in Atlanta einem Richter vorgeführt worden. Wegen illegalen Spurwechsels wurde Offset am vorherigen Abend von der Polizei angehalten, die schließlich drei Waffen und Marihuana in seinem SUV sicherstellte. Anschließend soll Kiari Kendrell Cephus, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, 17.000 US-Dollar Kaution bezahlt haben, um zurück zu Cardi und ihrer gemeinsamen Tochter gehen zu können.

Im Netz scheint die 25-Jährige bereits viele Fragen über die momentane Situation ihres Verlobten bekommen zu haben. In ihrer Instagram-Story betonte sie deshalb, dass er definitiv nicht auf Bewährung freigelassen worden sei. Offset selbst äußerte sich bislang nicht zu den Geschehnissen. Seine Fans scheinen sich diesbezüglich also noch ein wenig gedulden zu müssen.

Instagram / iamcardib Screenshot aus Cardi Bs Instagram-Story

Tabatha Fireman/Getty Images Rapper Offset beim Wireless Festival 2018 in London

Instagram / iamcardib Instagram-Story von Cardi B

