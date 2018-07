Erst vor wenigen Tagen sind Cardi B (25) und ihr Verlobter Offset Eltern der Kleinen Kulture geworden. In naher Zukunft will sich das glückliche Paar zudem endlich das Jawort geben. Eine schockierende Neuigkeit könnte dem nun allerdings einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Da in seinem Auto angeblich Waffen gefunden wurden, soll Offset nun bis auf Weiteres festgenommen worden sein.

Eine anonyme Quelle habe gegenüber TMZ berichtet, dass der "Walk It Talk It"-Interpret außerhalb von Atlanta unterwegs gewesen sein soll, als der Vorfall passierte. Der 26-Jährige sei von einer Gruppe Polizisten aufgefordert worden, am Straßenrand zu halten. Als diese schließlich seinen Wagen kontrollierten, hätten sie mindestens eine Waffe sichergestellt.

Genauere Details zur Strafverfolgung sind bisher nicht öffentlich. Für Offset, der mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus heißt, wäre dieser Vorfall allerdings besonders dramatisch. Schließlich soll er momentan auf Bewährung sein und sich deshalb keine derartigen Geschehnisse erlauben können.

Getty Images / Astrid Starwiarz Offset und Cardi B, US-Musiker

Anzeige

Instagram / iamcardib Offset und Cardi B

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Offset bei den BET Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de