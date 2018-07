Ira Meindl schwelgt im Mama-Glück! Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter. Seit der Geburt von Töchterchen Emilia teilte die Beauty regelmäßig süße Bilder mit ihrem kleinen Liebling, der am Mittwoch seinen ersten Geburtstag feierte. Und genau den nahm die Düsseldorferin zum Anlass, um zu zeigen, wie vernarrt sie in ihre Prinzessin ist.

Auf ihrem Instagram-Account postete Ira am Sonntag ein süßes Throwback-Pic von Emilia an ihrer Geburtstagsparty. In einem sommerlichen Blümchenkleid sitzt die niedliche Maus auf einem stylischen Bobbycar und guckt neugierig in die Kamera. Mit ihren wilden, dunklen Löckchen sieht die Einjährige aber auch einfach nur goldig aus. Kein Wunder, dass der Laufstegschönheit bei diesem Anblick das Mutterherz aufgeht. "Ich will dieses kleine Äffchen 24/7 knuddeln und knutschen", kommentierte sie das Foto. Den Beitrag versah sie unter anderem mit dem Hashtag #pureLiebe.

Emilia ist der ganze Stolz der Pilates-Lehrerin. Immer wieder gab sie ihren Followern Updates über die Entwicklung ihrer Tochter. Erst vor rund einem Monat teilte sie einen kurzen Clip, in dem das damals elf Monate alte Mädchen seine ersten Schritte machte.

