Ira Meindl kann es sicher selbst gar nicht fassen: Im Juli feiert das Töchterchen der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin schon ihren ersten Geburtstag. Mittlerweile kann das Mini-Mädchen bereits krabbeln und verzückt mit einem Schnappschuss nach dem anderen die Follower ihrer superstolzen Mama auf Social Media. Und wie einer von Iras neuesten Posts zeigt: Man kann Emilia beinahe beim Wachsen zusehen!

Ob beim gemeinsamen Kirmes-Bummel, Kuscheln auf Muttis Schoß oder so wie jetzt beim süßen Herumtollen: Emilia ist immer bester Laune – und schon ganz schön groß geworden! Freudestrahlend tobt das Mutter-Tochter-Duo auf einem von Iras neuesten Beiträgen – die brünette Beauty geht in ihrer Rolle als Power-Mum offensichtlich so richtig auf. "Ich glaube, ich hatte mehr Spaß als sie", schreibt die 28-Jährige zum niedlichen Familienmoment auf Instagram.

Erst vor wenigen Tagen postete die Pilates-Trainerin eine wahre Ode ans Mami-Dasein. "Das Schönste am Mama-Sein ist die bedingungslose Liebe und das magische Band zwischen dir und deinem Kind. Niemals wird es jemand schaffen, dieses zu trennen", schwärmte Ira auf ihrem Profil.

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrer Tochter Emilia auf der Kirmes

Instagram / irameindl Ira Meindl und ihre Tochter Emilia, April 2018

Instagram / irameindl Ira Meindl und Tochter Emilia

