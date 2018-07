David Beckham (43) lässt mal wieder alle Frauenherzen höher schlagen! Auch wenn der Ex-Profikicker seit ganzen 19 Jahren glücklich mit seiner großen Liebe Victoria (44) verheiratet ist, hält das so manchen Fan nicht von großen Liebesbekundungen gegenüber dem Briten ab. Besonders ein aktuelles Pic des Sportlers sorgte jetzt wieder für Begeisterungsströme im Netz. Der Grund? David zeigt sich mit neuer und gleichzeitig alter Frisur!

Der Hottie postete das Umstylingfoto auf seinem Instagram-Profil. Sein vorheriger Undercut ist nun verschwunden – David hat sich jetzt wieder seinen altbekannten Millimeterschnitt verpassen lassen! Die neue Haarpracht brachte seine Follower fast um den Verstand: "Ich hätte nicht gedacht, dass du noch heißer aussehen könntest!","Die Frisur steht dir total gut, und dann auch noch der Bart dazu – bitte heirate mich!", schreiben seine hingerissenen Fans in den Kommentaren.

Ein User erinnert sich bei diesem Foto an einen Frisurenfail aus der Vergangenheit des Engländers: "Du siehst vermutlich mit jeder Frisur toll aus David, nur bitte lass dir nie wieder so einen schrecklichen Irokesen schneiden!" Den aktuellen Kurzhaarschnitt trug der 43-Jährige in der Vergangenheit schon häufiger – kein Wunder, er scheint ja richtig gut anzukommen.

Instagram / davidbeckham Ex-Fußballprofi David Beckham, Juli 2018

Juan Naharro Gimenez / Getty Images David Beckham in Madrid

Craig Prentis/ALLSPORT Ex-Fußballprofi David Beckham, Mai 2001

