So lange gibt es das Dreamteam Beckham schon! Manche eingefleischten Fans erinnern sich vielleicht noch: Vor 19 Jahren heirateten David (43) und Victoria Beckham (44) – beide ganz in lila gekleidet! Nach all der Zeit sind die beiden immer noch ein glückliches Paar und haben mittlerweile vier gemeinsame Kids. Am Mittwoch feierten sie wieder einen weiteren Hochzeitstag und teilten diesen mit ihren Fans: Victoria und David posteten jetzt ein megaschönes Pärchenpic anlässlich ihres 19. Jubiläums!

Sowohl Mr. als auch Mrs. Beckham veröffentlichten das Foto auf ihren Instagram-Accounts. Für den Schnappschuss wählte das berühmte Paar ein klassisches Motiv: Man sieht David und Victoria bei einem romantischen Dinnerdate während sie zärtlich seine Hand hält – beide lächeln entspannt in die Kamera. Die Vierfacheltern wirken auch nach den 19 Jahren Ehe noch superhappy!

Bei diesem tollen Bild schmolzen ihre Fans regelrecht dahin: "Wahnsinn, ihr seid so ein starkes, tolles Paar! Alles gute zum Jahrestag!", "Ihr bleibt bestimmt für immer zusammen! Ihr seid das beste Beispiel für ewige Liebe", lauteten nur einige der begeisterten Kommentare ihrer Follower.

Instagram/victoriabeckham David und Victoria Beckham bei ihrer Hochzeit 1999

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images for Ken Paves Salon David und Victoria Beckham bei einem Event in Los Angeles, 2017

Anzeige

Justin Tallis/AFP/Getty Images David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de