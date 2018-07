Hat er noch Gefühle für seine Ex-Freundin? In der dritten Woche mussten Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker (48) das Sommerhaus der Stars bereits wieder verlassen. Während die beiden in der Promi-Villa noch als Pärchen ins Rennen gegangen waren, trennten sich ihre Wege bereits einen Tag nach den Dreharbeiten – der Rotlicht-König servierte Bobby per Nachricht ab. Bereut Bert diese Entscheidung mittlerweile?

Im Interview mit Extra - Das RTL-Magazin sprach der 67-Jährige offen über seine zerbrochene Beziehung zu der Countrysängerin. "Dass wir aus verschiedenen Welten kommen, wussten wir ja. Aber wir haben sonst immer super harmoniert", zeigte er sich nachdenklich. In der Star-WG seien andere Denkweisen zum Vorschein gekommen: "Sie war da dann sehr streng!" Trotz der überraschenden Trennung, die von Bert ausging, wird der ehemalige Bordellbesitzer seine einstige Traumfrau wohl nie vergessen. "Ich denke, ich werde sie immer lieben", meinte er.

Sein Herz scheint aber nicht mehr gebrochen zu sein: Bert soll bereits mit der nächsten Dame turteln! Erotikmodel Ginger Costello sorgt offenbar bei dem Tattoo-Fan aktuell für Schmetterlinge im Bauch. Auf ihrem Social-Media-Account hat die Blondine Bert bereits ihre Gefühle gestanden: "Ich liebe diesen Mann einfach und es wird sich auch nie etwas daran ändern."

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr Bobby Anne Baker und Bert Wollersheim

Anzeige

Instagram / ginger_costello Erotik-Star Ginger Costello und Bert Wollersheim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de