Viel nackte Haut und intime Momente: Jetzt ist ein Video aufgetaucht, in dem Bachelorette-Hottie Maxim Sachraj (29) ziemlich heiß mit einer blonden Frau auf Tuchfühlung geht. Dabei kämpft der Ingenieur aktuell eigentlich um die Gunst von TV-Traumfrau Nadine Klein (32) – und die ist es nicht, mit der der Hamburger sich durch die Bettlaken wälzt. Aber keinen Grund zur Sorge: Das Liebesspiel ist nicht echt! Maxim wurde für das Musikvideo "Someone New" der deutschen Pop- und Dance-Sängerin Kery Fay (29) "nur" als Male-Model gebucht.

