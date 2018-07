Können die Geissens ihre TV-Double leiden? Vor einigen Jahren wurden Robert (54) und Carmen Geiss (53) in der Parodieshow Switch reloaded regelmäßig auf die Schippe genommen. Die Comedians stellten das Millionärspaar in der Sendung dar. Für ihren YouTube-Kanal sahen die Reality-Stars sich die alten Folgen an und können sich sogar köstlich über ihre Doppelgänger amüsieren: "Die sind gut, aber am Ende des Tages sind wir ja noch durchgeknallter. Wir müssen uns im Fernsehen ja immer benehmen."

