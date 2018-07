Sie können ihr baldiges Elternglück nicht mehr erwarten! Erst vor wenigen Wochen ließ der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star Josephine Welsch die Bombe platzen: Sie und ihr Partner Robert Wolf Dallmann erwarten ihr erstes Kind. Mit etlichen Babybauch-Schnappschüssen lässt das TV-Gesicht seine Follower an seiner Schwangerreise teilhaben. Doch Josephine und Wolf können es kaum noch erwarten, ihren Knirps endlich in den Armen zu halten!

Via Instagram teilte das Pärchen einen niedlichen Clip von sich, in dem die beiden auf einem Baumstamm balancieren. Auch wenn sie die letzten Tage ihrer Zweisamkeit offenbar genießen, sehnen sie sich nach der Geburt ihres Nachwuchses. "Baby gucken war heute angesagt", berichtete die Blondine von einem Ultraschalltermin. Die Untersuchung versetzte vor allem ihren Freund in Euphorie: "Es ist so schön zu sehen, wie unser Ein und Alles heranwächst. Wir können es kaum erwarten und zählen die Tage, Stunden und Sekunden", brachte der Bartträger seine Freude zum Ausdruck.

Das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes hat das Paar noch nicht verraten. Auch die Schwangerschaft selbst behielten die beiden ziemlich lang für sich. "Wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass auch wirklich alles gut und gesund ist", verriet Josephine erst kürzlich in einem Promiflash-Interview.

Instagram / josephine_welsch Robert Wolf Dallmann und Josephine Welsch

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Freund

