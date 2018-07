Bei Riccardo Simonetti läuft es rund: Gerade erst ist der gebürtige Bayer als Sieger aus Promi Shopping Queen hervorgegangen, nun gibt es auch schon den nächsten Höhepunkt in seinem Leben. Im letzten Jahr hat der Modeblogger selbst ein Buch geschrieben, das es im September dieses Jahres endlich zu kaufen gibt. Durch die riesige Anzahl an Vorbestellungen ist er allerdings jetzt schon zum Bestsellerautor geworden.

"Es hat so lange (ein ganzes Jahr, Anm. d. Red.) gedauert, weil ich wirklich mein komplettes Herzblut reingesteckt habe und nicht einfach nur irgendein Buch machen wollte", freute sich der 25-Jährige in seiner Instagram-Story. Dort schwärmte er davon, dass es schon immer sein großer Wunsch gewesen sei, ein Buch zu schreiben. Schon oft sei er mit Verlagen in Kontakt getreten, diesmal habe nun endlich alles gepasst. Gemeinsam mit Community Editions, einem Verlag, der die Werke von Social Media Influencern veröffentlicht, konnte "Mein Recht zu funkeln" nun endlich in den Druck gehen. Riccardo beschreibt darin seinen steinigen Weg vom Außenseiter zum Star.

Dass seine Publikation schon jetzt so gut ankommt, hat er anscheinend nicht für möglich gehalten: "Jetzt haben das so viele vorbestellt, jetzt hoffe ich auch, dass es euch gefällt." Das Werk kann seit wenigen Tagen vorbestellt werden und ist bei Amazon in den Kategorien "Jugendbuch", "Biografie" und "Bücher über positives Denken" schon auf Platz eins gewandert (Stand: 25. Juli 2018). Riccardo war so stolz auf sich, dass er sich einen Kaffee mit dem Titel "Bestsellerautor" bestellte, anstatt seinen Namen auf den Becher schreiben zu lassen.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti in Berlin, Kandidat bei "Promi Shopping Queen"

Instagram / riccardosimonetti Kaffeebecher von Riccardo Simonetti

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Netz-Bekanntheit

