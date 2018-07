Es wird spannend! Am 26. Juli wird Unter uns-Neuzugang Sharon Berlinghoff erstmals als Vivien Köhler über die Mattscheiben flimmern und für jede Menge spannende Storys in der Schillerallee sorgen. Dass es mit ihrem Seriencharakter sicherlich alles andere als langweilig wird, verriet Sharon bereits vor wenigen Wochen. "Ich bin 'ne kleine Punkerin, würde ich sagen. Ein bisschen tougher, ein bisschen rougher", erklärte die 22-Jährige im Promiflash-Interview in Köln. Ihre Rolle sei vor allem eines: rebellisch – und garantiert nicht wortkarg. Auf freche Sprüche sollten sich also nicht nur die Bewohner des beliebten TV-Fedels, sondern auch die Serienfans auf den heimischen Sofas gefasst machen.

