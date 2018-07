Hinter einem Tattoo von Lilly Becker (42) verbirgt sich eine emotionale Familiengeschichte! Am vergangenen Wochenende flimmerte die Noch-Ehefrau von Boris Becker (50) bei Promi Shopping Queen über die Bildschirne, wobei neben dem bekannten Shopping-Fight auch eine Menge geplaudert wurde. Lilly erzählte ihren Show-Kontrahenten Riccardo Simonetti und Shermine Shahrivar (35), was sie mit ihrem allerersten Tintenbild unter der Haut verbindet: Das Tattoo hatte sie sich für ihre Großeltern stechen lassen!

Das linke Handgelenk der 42-Jährigen ziert der Schriftzug "Oma". Dass das Accessoire ihrer Großmutter gewidmet ist, dürfte damit klar sein. Die rührende Story dahinter kennen aber bestimmt nur wenige: "Das war mein erstes und es ist für meine Oma und meinen Opa. Ohne meine Großeltern wäre ich in einem Waisenhaus aufgewachsen. Sie haben mich und meine Schwester rausgeholt und gesagt: 'Sie ist ein kleines Kind und braucht ein Zuhause.' Ohne die beiden weiß ich nicht, was mit mir passiert wäre. Dafür bin ihn ihnen ewig dankbar", erklärte Lilly in der VOX-Sendung ergriffen. Blogger-Freund Riccardo empfand diese Geste als total herzergreifend: "Das ist voll schön", freute er sich und nahm Lilly fest in die Arme.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lilly sich einen prägenden Moment ihres Lebens tätowieren ließ. Nach den aufreibenden Dreharbeiten für die Action-Reality-Show Global Gladiators hatte sich das Model die Umrisse des afrikanischen Kontinents unter der Haut über ihren Rippen verewigen lassen, um sich immer an die unvergesslichen Sendungsmomente zu erinnern.

Instagram / riccardosimonetti Lilly Becker, Riccardo Simonetti und Shermine Shahrivar, "Promi Shopping Queen"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / sharlely Lilly Becker

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Lilly Becker bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de