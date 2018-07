Zum dritten Mal sitzt Angelina Kirsch (30) in der Curvy Supermodel-Jury. Gemeinsam mit Moderatorin Jana Ina Zarrella (41), Choreograf Oliver Tienken und Ex-Bachelor Jan Kralitschka (42) wird sie in den nächsten Wochen aus 50 kurvigen Frauen die talentierteste und wandelbarste auswählen. In diesem Jahr soll die Show sogar noch etwas anspruchsvoller werden: Die Juroren sind in ihren Bewertungen wesentlich unnachsichtiger!

"Wir sind auf jeden Fall strenger geworden", verriet Angelina in einem Interview mit Gala. Schließlich sei dies nun die dritte Staffel und die Kandidatinnen wissen, dass die Erwartungshaltung hoch sei. Wegen der breitgefächerten Jury gebe es in diesem Jahr auch mehr Anreize zur Diskussion, wie das Curvy-Model betonte: "Wir haben wirklich schon die Crème de la Crème zu uns in die Auditions eingeladen. Da sieht dann jeder Juror, jede Jurorin irgendwo ein Potenzial und setzt sich für seine Kandidatin ein."

Da die Teilnehmerinnen unterschiedliche Talente haben, seien es nun viele Faktoren, die Angelina und Co. zu einer Entscheidung führen. Es gehe nicht mehr nur um die Entwicklung und Kritikfähigkeit der Mädchen, sondern auch um ihre Kooperationsbereitschaft, Professionalität und die Umsetzung von Juroren- und Kundenwünschen.

"Curvy Supermodel" – immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei RTL II.

Curvy Supermodel, RTL II Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 2018

RTL II Die Juroren von "Curvy Supermodel", 2018

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch

