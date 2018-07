Demi Lovato (25) wurde mit einer angeblichen Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert – diese Nachricht schockt nicht nur die Fans der Sängerin, sondern nimmt auch zahlreiche Promis mit. Am Dienstagmittag wurde sie laut Medienberichten bewusstlos in eine Klinik gebracht, mittlerweile soll es der Musikerin auch schon wieder besser gehen. Der Schock sitzt bei Freunden und Bekannten aber offenbar immer noch tief – so wie bei Justin Bieber (24), der sich nun erstmals zu den Schlagzeilen äußerte.

Als er auf der Straße von Paparazzi auf seine Musikerkollegin angesprochen wurde, sei er immer noch fassungslos gewesen – das zumindest berichtet TMZ. Persönlich habe er noch nicht mit Demi geredet, seine Gebete und Gedanken seien aber bei ihr und ihrer Familie. Laut des Online-Portals beschreibe Justin die Situation als "schrecklich" und "sehr traurig". Er habe gedacht, die 25-Jährige sei längst trocken und ließe mittlerweile die Finger von Alkohol und Drogen.

Vor sechs Jahren kämpfte Demi in einer Therapie-Einrichtung gegen ihre Alkoholsucht – mit Erfolg. Seit sechs Jahren rührt sie eigentlich keinen Tropfen an, bis sie jetzt wohl des Öfteren wieder auf wilden Partys gesichtet wurde – zuletzt am Montag, einen Tag, bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Instagram: Justin Bieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Musikerin

Ari Perilstein/Getty Images for Fabletics Demi Lovato

