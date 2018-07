Oliver Tienken ist sich sicher, wo seine Stärken liegen! Ab Donnerstagabend ist es wieder so weit: Curvy Supermodel geht in die dritte Runde – und die schönsten kurvigen Mädels Deutschlands schreiten wieder über den Catwalk. Neu in diesem Jahr: die Jurybesetzung! Neben Angelina Kirsch (30) und Jana Ina Zarrella (41) sitzen jetzt auch Ex-Bachelor Jan Kralitschka (42) sowie der ehemalige Let's Dance-Tänzer Oliver Tienken am Pult. Und Letzterer weiß auch genau, inwiefern er das Format bereichern will!

Seiner Rolle ist sich Oli absolut bewusst. Der Rhythmus-Profi hatte nämlich selbst vor einigen Jahren Erfahrungen als Model sammeln können: "Ich wurde damals nicht so viel für Fotoshootings gebucht, sondern eher für den Catwalk. Durch das Tanzen kann ich mich natürlich auch schnell in Rollen hineindenken." Seine Hauptaufgabe bei den Curvys ist damit klar: Er möchte den Mädels zur perfekten Performance verhelfen. "Dass sie wissen, wie sie ihren Körper einsetzen, sich nicht schämen, sich wohlfühlen und für das neue Schönheitsideal der Frauen stehen – dafür bin ich da", machte der Sympathieträger im Promiflash-Interview auf dem Channel Aid live in Concert in Hamburg klar.

Dass Oliver sein Herzblut in die Jury-Aufgabe gesteckt hat, ist dem TV-Gesicht deutlich anzumerken. Über seine Zeit bei der Model-Castingshow schwärmte er weiter: "Es ist der tollste Job, den ich bisher gemacht habe!" Schon auf dem Weg zum Casting für die Jurorenbesetzung sei sich Oli sicher gewesen, der Richtige für den Posten zu sein.

Curvy Supermodel, RTL II Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella und Oliver Tienken

Promiflash Oliver Tienken im Interview

Curvy Supermodel, RTL II Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 2018

