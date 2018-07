Babybauch nach Geburt? Vor einem Monat sind die Berlin - Tag & Nacht-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) zum ersten Mal Eltern geworden. Nach ihren Beziehungs-Ups und-Downs machte der kleine Milan das Familienglück des Pärchens komplett. Doch nicht nur emotional hat sich vieles für den frischgebackenen Papa verändert. Denn nach der Geburt seines Sohnes hat Matze einige Gramm mehr auf den Hüften.

"Leute, ich bin so krass dick geworden. [...] Es hört sich blöd an, aber durch die Schwangerschaft von Jenny hab ich so zugenommen!", verriet Matthias in seiner neuesten Instagram-Story. Er sei sich sicher, dass er nun zehn bis elf Kilo mehr auf den Rippen habe. Das letzte Mal, dass er etwas pummelig gewesen sei, sei vor knapp zehn Jahren gewesen. In Zukunft wolle der Neu-Papa zwar nicht abnehmen, aber mithilfe von Sport die überflüssigen Pfunde in Muskeln verwandeln.

Immerhin nimmt Matthias seine Situation mit Humor. "After-Baby-Body, hallo!", rief der 22-Jährige lachend in die Kamera und streichelte belustigt über seinen Bauch. Schließlich sei er nur aus einem Grund kräftiger geworden: "Ich bin halt ein guter Partner gewesen und habe immer die Reste von Jenny gegessen, daher kommt das!"

matthiashnofficial_/Instagram Matthias Höhn, Juni 2018

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Milan und Matthias Höhn

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn am Starnberger See

