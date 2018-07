Keine Spur vom Stachel im Herzen! Am Mittwochabend verteilte die Bachelorette alias Nadine Klein (32) zum zweiten Mal ihre Rosen. Von den 17 Herrschaften gingen auch in der vergangenen Folge wieder drei Liebeshungrige leer aus. So flogen Jan Elsigk, Andi Janzen und Manuel Dichtl ohne Blümchen nach Hause. Letzteren hat diese Entscheidung anscheinend nicht allzu hart getroffen: Unfallchirurg Manuel war im Promiflash-Interview nämlich schon längst wieder zu Scherzen aufgelegt!

Schon nach der Ausstrahlung der vergangenen Folge postete der Botox-Fan in seiner Instagram-Story ein Bild von der weinenden Nadine und kommentierte es mit den Worten "Warum heulst du? Selbst schuld". Auf die Frage, was Nadine denn jetzt verpasse, nachdem der Schönling den Korb kassierte, antwortete er selbstbewusst: "Ein Einzeldate mit mir!" Manuel selbst trauert dieser nicht wahrgenommenen Chance aber eher nicht hinterher. Schließlich sei Nadine ja eh nicht hundertprozentig sein Typ gewesen. So richtig ernsthaft konnte er dann vor allem nicht auf Nachfrage nach seinem jetzigen Beziehungsstatus bleiben: "Solo? Nee, ich bin verheiratet mit drei Frauen und habe mittlerweile sechs Kinder", witzelte Manuel.

Ob hier ein angeknackstes Ego eine Rolle spielt? Vielleicht ist das Dating-Format aber nun für ihn auch einfach keine Angelegenheit mehr, die man sonderlich wichtig nehmen sollte. Statt Reue oder Trauer zeigt sich Manuel möglicherweise deshalb eher in Joke-Stimmung und im Seitenhieb-Modus.

Instagram / der_facharzt Manuel Dichtl, Ex-Bachelorette-Kandidat

MG RTL D Nadine Klein und Manuel Dichtl

Instagram / der_facharzt Manuel Dichtl, Ex-Bachelorette-Kandidat

