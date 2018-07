Sie planen eine gemeinsame Zukunft! Bereits Anfang des Jahres hatte Kattia Vides (30) die Gerüchteküche im Dschungelcamp angeheizt. Inzwischen ist es längst bestätigt: Die frühere Bachelor-Teilnehmerin ist in einer Beziehung mit dem CDU-Politiker Patrick Weilbach (31). Nach ihrem monatelangen Versteckspiel stehen die beiden offen zu ihrer Liebe und wollen ihr Leben miteinander verbringen: Sie können sich eine Familie und eine baldige Hochzeit vorstellen!

Kattia und Patrick wollen den nächsten Schritt nach einer gemeinsamen Wohnung in Kassel wagen. "Ich wünsche mir ein bis zwei Kinder", plauderte die 30-Jährige im Bild-Interview aus. Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin wünsche sich nicht nur ein Baby im kommenden Jahr, sondern demnächst auch ein besonderes Geschenk in Form eines Ringes: "Natürlich will ich auch heiraten." Patrick ist dem Ganzen nicht abgeneigt – im Gegenteil: "Ich habe schon über einen Antrag nachgedacht. Der Wunsch ist da."

Für das Model wäre es nicht die erste Ehe. Die frühere Boutique-Besitzerin ist für ihren damaligen Gatten, einen in Deutschland lebenden Kolumbianer, sogar ausgewandert. Nach ihrer Scheidung hatte sich Kattia bei "Der Bachelor" beworben und den vierten Platz in der Staffel von Sebastian Pannek (32) belegt.

P. Hoffmann / Wenn.com Reality-Star Kattia Vides beim Bild-Renntag 2018 in Gelsenkirchen

WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei der Eröffnung von Jens Büchners Faneteria auf Mallorca

Instagram / kattiavides Kattia Vides, TV-Bekanntheit

