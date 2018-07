Heath Ledger (✝28) lebt weiter – zumindest in der Erinnerung seiner Tochter Matilda Rose (12).

Drei Jahre gingen ihr Papa und ihre Mama Michelle Williams (37) Hand in Hand durchs Lieben, bevor der 22. Januar 2008 alles veränderte: Der gefeierte Hollywood-Star, der nachträglich für seine grandiose Darbietung als Joker in "The Dark Night" mehrfach ausgezeichnet wurde, nahm sich das Leben. Sein viel zu früher Tod brach seinen Fans und Freunden das Herz und hinterließ auch bei seiner Familie eine klaffende Lücke. Die versucht Michelle für Matilda zu füllen: Sie ruft Heath immer wieder in ihr Gedächtnis zurück!

In einem Interview mit Vanity Fair plauderte der Dawson's Creek-Star über seine Rolle als alleinerziehende Mama. "Wenn du als Elternteil auf dich alleine gestellt bist und der Part des Beschützers und Versorgers einfach fehlt, dann ist das schon beängstigend", gab sie ganz offen zu. Matilda ist mittlerweile 12 Jahre alt – alt genug, um sich zu fragen, was ihren Vater wohl ausmachte. "Ich erzähle ihr immer, dass ihr Papa mich geliebt hat, bevor jemand dachte, dass ich talentiert oder schön bin oder mich toll kleide", verriet die 37-jährige Blondine.

Nach dem tragischen Verlust ihres Ex-Freundes war es für sie an der Zeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und weiterzumachen. Im Kreise ihrer Liebsten heiratete sie erst vor Kurzem den Singer-Songwriter Phil Elverum. Die beiden frischgebackenen Eheleute hatten sich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images) Michelle Williams auf der Met Gala 2018

MJ Kim/Getty Images Schauspieler Heath Ledger und Schauspielerin Michelle Williams

Pascal Le Segretain/Getty Images Michelle Williams auf der Paris Fashion Week 2018



