Er befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er an einer Überdosis Medikamente starb: Der australische Schauspieler Heath Ledger (✝28) schied 2008 aus dem Leben. Ein Jahr später wurde ihm posthum der Oscar für seine Rolle als Joker in "The Dark Knight" verliehen. Töchterchen Matilda (12) ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Und seine Ex-Freundin und große Liebe, Schauspielerin Michelle Williams (37), denkt noch immer über eine gemeinsame Zukunft mit dem Darsteller nach, wie sie GQ verriet: "Ich sagte, die Frage mache mich zu traurig, um zu antworten, aber gleichzeitig ist es auch eine meiner Lieblingsvorstellungen. Es ist tatsächlich das Traumschloss, das ich am meisten besuche." Heute hätte Heath seinen 39. Geburtstag gefeiert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de