Mega Hochzeitsüberraschung von Michelle Williams (37)! Über den Beziehungsstatus der Schauspielerin wurde in den letzten Monaten viel spekuliert. Anfang Januar machten Verlobungsgerüchte mit einem Unbekannten die Runde, nachdem sich die "I Feel Pretty"-Darstellerin mit einem dicken Klunker auf dem roten Teppich zeigte. Bestätigt hatte die Blondine aber weder eine Verlobung, noch, dass sie verliebt sei. Nun aber der Kracher: Michelle hat nicht nur einen Partner – sie hat ihm auch noch heimlich das Jawort gegeben!

Das gab das Magazin Vanity Fair jetzt bekannt: "Zu dem Zeitpunkt, wenn sie das hier lesen, werden sie (Michelle, Anm. d. Red.) und ihr Partner, Singer-Songwriter Phil Elverum, den sie durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt hat, in einer geheimen Zeremonie in den Adirondack Mountains geheiratet haben." Die Hochzeit wollten die 37-Jährige und der Indie-Musiker nur mit ihren engsten Freunden, der Familie, sowie ihren Töchtern aus früheren Beziehungen verbringen. Die frisch vermählten Eheleute teilen aber nicht nur die Liebe füreinander, sondern auch ein trauriges gemeinsames Schicksal: Beide haben einen früheren Partner auf tragische Weise verloren.

Heath Ledger (✝28), mit dem Michelle ihre Tochter Matilda (12) bekam, verstarb vor über acht Jahren an einer Überdosis. Auch Phils erste Ehefrau Geneviève Castrée hat sich 2016 den Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren. Nur eineinhalb Jahre zuvor brachte die Künstlerin ihre Phils gemeinsame Tochter zur Welt. Michelle und Phil haben beide schwere Schicksalsschläge hinter sich – und wollen nun gemeinsam in eine glückliche Zukunft blicken. Das Paar wohnt mit seinen Kids seit Juli in Brooklyn.

