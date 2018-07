Seit 2013 leben Prinz William (36), Herzogin Kate (36) und ihre Kinder im Kensington Palast in London. Als Zweiter in der britischen Thronfolge wird William nach dem Tod oder der Abdankung seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (92) und seines Vaters Prinz Charles (69) zum König ernannt und müsste dann in den Buckingham Palast umziehen. Immerhin ist der seit 181 Jahren die offizielle Residenz des Monarchen. Doch William und auch Charles haben vor, mit dieser Tradition zu brechen!

Laut Sunday Times möchte Charles, wenn er seine Mutter beerbt, mit seiner Ehefrau Camilla (71) weiterhin im Clarence House wohnen und den Buckingham Palast in ein "Monarchie-Hauptquartier" umfunktionieren. "Er ist kein Fan vom großen Haus, wie er den Palast nennt", erklärte ein Insider. Die Abneigung des 69-Jährigen habe zwei Gründe. Zum einen seien die Kosten zu hoch. Zum anderen würde es aus ökologischer Sicht für ihn keinen Sinn machen, seinen Lebensmittelpunkt dorthin zu verlagern. Der Arbeitsweg wäre für ihn ebenfalls nur wenige Gehminuten lang.

Charles steht mit seiner Meinung nicht allein da. Auch sein ältester Sohn sei der Meinung, dass es zu teuer sei, die 775 Räume in vollem Umfang instand zu halten. Während seiner Regentschaft wolle der 36-Jährige mit seiner Familie ebenfalls in seinem bisherigen Zuhause bleiben. William müsste dann knapp vier Kilometer zurücklegen.

Chris J Ratcliffe - WPA Pool / Getty Images Prinz Charles beim 100-jährigen Jubiläum der Royal Air Force

Paul Grover - WPA Pool/Getty Images Der Kensington Palast in London

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Prinz William bei einem Besuch in Schottland

