Seine Mama ist auch heute noch fester Bestandteil seines Lebens. Mit der Geburt von Prinz Louis wurde Prinz William (36) erst vor wenigen Wochen zum dritten Mal Papa. Bei öffentlichen Auftritten mit seinen Sprösslingen beweist der Thronfolger immer wieder, wie sehr er seine Rolle als Familienvater genießt. Was die Erziehung der royalen Knirpse angeht, hält er sich übrigens an ein ganz besonderes Vorbild: Mama Diana (✝36)!

Der 36-Jährige zeigt George (5), Charlotte (3) und Louis wann immer es geht, wie lieb er sie hat – hält ihre Hände bei offiziellen Anlässen und kniet sich bei Fragen seiner Kleinen auch mal auf die Knie, um alles zu erklären. Dieser liebevolle Umgang erinnert vor allem an eine: seine Mutter Diana. Eine dem Königshaus nahestehende Quelle verriet People jetzt: "William kann all das machen, was er für sein Familienleben als wichtig erachtet. Er geht sicher, dass seine Kinder das gleiche, liebevolle, fürsorgliche und humorvolle Zuhause haben, das Diana versuchte zu schaffen." Bis zu ihrem Tod 1997 war die Frau von Prinz Charles (69) besonders mit ihrer herzlichen Art immer wieder aufgefallen – wurde dafür stets als "Prinzessin der Herzen" betitelt.

Seine drei Sprösslinge werden ihre Oma zwar nie kennenlernen, die Erinnerung an sie hält William aber auch im Familienalltag in Ehren. In der Doku Diana, Our Mother: Her Life and Legacy verriet der Gatte von Herzogin Kate (36): "Wir haben viele Fotos von ihr im Haus und wir reden immer mal wieder über sie."

JAMAL A. WILSON/AFP/Getty Images Prinzessin Diana

Anzeige

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William in Bucklebury

Anzeige

Anwar Hussein/WENN.com Prinz William und seine Mutter Prinzessin Diana im Jahr 1983

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de