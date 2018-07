Katja Krasavice (21) hat keinen Bock mehr auf die Liebe! Die selbst ernannte Misses Bitch liebt es, ihren YouTube-Followern ihre versauten Sexgeschichten zu erzählen. Von tiefen Gefühlen ist dabei nie die Rede: Vor zehn Jahren war das Busenwunder zum letzten Mal so richtig verliebt – seitdem konnte sie kein Mann je wieder so begeistern. Bis vor einigen Monaten: Denn das Websternchen war bis vor Kurzem mit einem geheimen Loverboy zusammen! Doch von ihm wurde Katja bitter enttäuscht – sie möchte sich nie wieder so fühlen und verkündet eine drastische Entscheidung!

"Ich habe zehn Jahre lang Liebe nicht an mich herangelassen und habe es jetzt wieder gemacht und gemerkt, dass es nichts für mich ist und Müll ist. Ich kann damit nicht umgehen", gestand Katja in ihrer Instagram-Story. Zu Beginn soll ihr Liebster sie umschmeichelt haben – später jedoch habe er sie angelogen und wollte Katja sogar Vorschriften machen: "Er hat irgendwann angefangen, mir Sachen zu verbieten. Er wollte sogar einmal bei einem Auftritt, dass ich mir mein Outfit nicht anziehe. Hallo, ich bin Katja!"

Zu viel für die "Doggy"-Interpretin: Sie hat den Jungen abgeschossen! Auch wenn die 21-Jährige sich nicht mehr verlieben möchte, habe sie nicht vor, auf intime Begegnungen mit Männern zu verzichten: "Aber ist nicht schlimm, dann bleibe ich eben alleine und habe mit vielen Typen Sex!"

