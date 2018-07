Immer perfekt gestylt und dazu auch noch ziemlich schlau! YouTuberin xLaeta ist bekannt für ihre Videos rund um die Themen Lifestyle und Beauty. Etwa dreimal pro Woche hält sie fast 1,7 Millionen Abonnenten (Stand: 25. Juli 2018) über ihr Leben auf dem Laufenden. Doch nicht nur in Sachen Make-up ist die 22-Jährige ganz vorne mit dabei – die Influencerin hat auch was im Köpfchen: Erst kürzlich hat sie sogar ihren Bachelor erhalten!

"All die ganze Mühe und Zeit haben sich ausgezahlt und ich habe meinen Bachelor-Abschluss!", verriet Julia Marie, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, unter ihrem aktuellen Instagram-Bild. Zwar sei es echt anstrengend gewesen, neben ihrer Karriere als YouTuberin auch noch Zeit zum Lernen zu finden, letztendlich habe ihr das Studium aber unglaublich viel Spaß gemacht: "Ich bin so unfassbar glücklich darüber und kann es kaum glauben, wie schnell die sechs Semester vorbeigegangen sind", freute sich die Vloggerin.

Zudem verriet die Kölnerin ihren Fans auch, wie es nach dem Abschluss für sie weitergehen wird: "Ich werde auch noch einen Master machen und freue mich so sehr auf alles, was ich noch lernen kann." Schließlich habe sie in ihrer bisherigen Zeit an der Uni nicht nur wertvolle Erfahrungen gesammelt, mit ihrem Studium habe sich die Netzberühmtheit auch einen lang gehegten Traum erfüllt.

Instagram / xlaeta YouTuberin xLaeta bei ihrem Bachelor-Abschluss 2018

