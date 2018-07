Auch bei Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco fliegen mal die Fetzen! Das Traumpaar lernte sich in der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennen und lieben. Seitdem der charmante Italiener der Düsseldorferin seine finale Rose überreicht hat, sind sie beiden ein glückliches Paar. Trotzdem gibt es auch ab und zu Zickereien zwischen den beiden. Jetzt verrieten Evelyn und Domenico gegenüber Promiflash, was ihr häufigstes Streitthema ist!

Instagram / evelyn_burdecki Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de