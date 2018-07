Auch nach dem romantischen Bachelor in Paradise-Finale klappt es bei Evelyn Burdecki und ihrem Domenico De Cicco! Trotz ihrer Fernbeziehung sprühen zwischen den beiden weiter die Funken. Wie verliebt das Energiebündel tatsächlich ist, machte die TV-Schönheit nun im Promiflash-Interview noch einmal ganz deutlich: "Ich bin so verliebt, dass ich denke, das wird mein Letzter und es wäre so schön, wenn das alles klappen würde, weil ich bin gerade mega in love und ich habe überall diese Amore-Pfeile", verriet sie beim Thomas Sabo Cocktail während der Berliner Fashion Week freudestrahlend. Nach einer gescheiterten Liebe in der Vergangenheit machen ihr die großen Gefühle sogar ein wenig Angst: "Ich hoffe, dass es mir niemals wehtun wird und dass niemals etwas passieren wird, was mich so aus der Bahn wirft."

