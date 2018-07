Trotz seines jungen Alters blickt Menowin Fröhlich (30) auf ein turbulentes Leben zurück. Jahrelang sorgte der DSDS-Zweitplatzierte von 2010 für Negativschlagzeilen – seine Alkoholsucht, die Anklagen wegen Körperverletzung, der Kreditkartenbetrug und seine Drogenabhängigkeit gingen nicht spurlos an dem mehrfachen Vater vorbei. Mit seinem Entzug läutete der Sänger ein neues Kapitel seiner Zeit auf Erden ein. Jetzt will der 30-Jährige ein für alle Mal einen Schlussstrich ziehen und schockt seine Fans mit einer Enthüllung: Er hängt die Musik an den Nagel und legt sein Leben in Gottes Hände!

Selten präsentierte sich der Musiker so offen und emotional wie in seiner Instagram-Story. "Ich liebe die Musik und hatte schon immer den Wunsch, das, was ich erlebt habe, musikalisch zu verpacken. Ich wollte den Leuten da draußen vermitteln, dass sie einen anderen Weg gehen können als ich", begann er seine Verkündung. Doch was dann folgte, dürfte die Bewunderer des Müncheners zutiefst enttäuschen. "Ich habe mich dafür entschieden, einen Weg zu gehen, den vielleicht viele von euch nicht verstehen werden: Ich möchte mein Leben und meinen Weg Gott widmen." Der Musik schwöre er ab.

Er versprach aber, dass er auf jeden Fall noch drei Singles und ein Album herausbringen und auf Tour gehen werde, bevor er den gläubigen Weg voll und ganz einschlage. "Das wird das Letzte sein, was ich in dem Bereich machen werde, und dann trete ich offiziell aus der Musikbranche aus", lauteten seine abschließenden Worte im Clip.

Andreas Rentz/Getty Images Menowin Fröhlich auf der Bühne bei DSDS

Anzeige

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Sänger

Anzeige

Facebook / MenowinMusik Menowin Fröhlich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de